Siete oficiales de la policía del Capitolio de los Estados Unidos presentaron este jueves una demanda en contra del expresidente Donald Trump por los hechos violentos que se registraron el pasado 6 de enero en el Congreso.

La demanda, que fue presentada en nombre de los siete funcionarios por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley, también acusa al aliado de Trump, Roger Stone, y a miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio.

Los funcionarios, que fueron atacados y golpeados durante los disturbios, señalan que Trump y sus aliados enviaron intencionalmente a la turba de personas.

El documento de la demanda reseñado por AP alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de campañas para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un esfuerzo ilegal por mantenerse en el poder”.

ALERT: Seven US Capitol Police officers file federal civil suit against Donald Trump, key Trump allies & high-profile Jan 6 defendants .. in connection with US Capitol Insurrection

Miembros demócratas del Congreso han presentado otros dos casos similares.

Un comité de la Cámara de Representantes ha comenzado seriamente a investigar lo que sucedió ese día, enviando solicitudes el miércoles de documentos de inteligencia, fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales. Su solicitud más grande hasta el momento se realizó al Archivo Nacional para obtener información sobre Trump y su ex equipo.

Los miembros del comité también están considerando pedir a las compañías de telecomunicaciones que conserven los registros telefónicos de varias personas, incluidos miembros del Congreso, para tratar de determinar quién sabía qué sobre el disturbio que se estaba desarrollando y cuándo lo supieron.

New lawsuit filed today by US Capitol Police officers seeking to hold Trump liable for the violence on Jan. 6 — it also names Roger Stone, the Proud Boys, and individual defendants charged with participating in the riots.

Complaint: https://t.co/F5G8lpaVUd pic.twitter.com/bjpl8zaL4L

— Zoe Tillman (@ZoeTillman) August 26, 2021