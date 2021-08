Spirit Airlines canceló más de la mitad de sus vuelos el jueves, marcando el quinto día de problemas de viaje para la aerolínea asediada.

Para el mediodía del jueves, 415 vuelos, o el 52% del horario de vuelos de la aerolínea, ya estaban cancelados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Aproximadamente el 6% de los vuelos se retrasaron.

Las interrupciones en los viajes comenzaron el fin de semana pasado, dejando a miles de pasajeros varados en los aeropuertos para valerse por sí mismos. En las redes sociales aparecieron imágenes de pasajeros desparramados en los terrenos de la terminal y esperando en largas filas.

Muchos viajeros incluso recurrieron a Twitter para expresar su indignación, y algunos se quejaron de que estuvieron atrapados durante más de 30 horas antes de llegar a su destino previsto.

Un representante de Spirit le dijo a FOX Business que las cancelaciones y retrasos se debieron a “una serie de desafíos climáticos y operativos” y pidió a los clientes que verificaran el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

“Necesitábamos hacer cancelaciones proactivas de algunos vuelos en la red, pero la mayoría de los vuelos todavía están programados según lo planeado”, dijo Spirit en un comunicado.

Una persona familiarizada con la situación dijo que Spirit experimentó una interrupción el martes por la mañana que afectó la programación de la tripulación, lo que impidió que los funcionarios de la aerolínea reprogramen las tripulaciones para cubrir los vacíos. La persona, que no estaba autorizada para hablar en público, dijo que las tripulaciones estaban varadas en muchos lugares del país y no podían llegar a los vuelos asignados.

La aerolínea está “trabajando para proporcionar reembolsos por cancelaciones y, cuando sea posible, para realojar a nuestros huéspedes” en otros vuelos, según el portavoz Erik Hofmeyer.

Esto se produce cuando las aerolíneas afrontan el aumento de los viajes con una mano de obra más liviana de la que están acostumbradas. Las aerolíneas tienen miles de empleados menos que antes de la pandemia, aunque los viajes aéreos se han recuperado a aproximadamente el 80% de los niveles de 2019.

You know it’s a rough day when you have two Broward Co Sheriff’s Officers working the #spiritairlines check in counter pic.twitter.com/w3elzdiG7b

Al igual que Spirit, American Airlines también estaba lidiando con interrupciones en los viajes.

“Un evento prolongado de clima severo en Dallas Fort-Worth el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana trajo fuertes lluvias sostenidas, fuertes vientos, rayos, micro ráfagas y granizo a nuestro centro más grande”, dijo un portavoz de American Airlines a FOX Business.

Aunque el evento meteorológico de nueve horas causó “retrasos en los vuelos, cancelaciones y casi 100 desvíos”, la aerolínea dijo que tenía tripulaciones trabajando las 24 horas para ayudar.

When #spiritairlines leaves you stranded in Puerto Rico with no employees in sight and holds your luggage and money hostage.

We were stuck overnight with no clothes or essentials for our 3 or 1 year olds and are still without answers and searching for flights #Spirit #useless pic.twitter.com/jzKqf9Yuhn

— Tito Arias (@2touchTito) August 2, 2021