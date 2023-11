Steven Meiner es el nuevo alcalde de Miami Beach por los próximos dos años

Los resultados de la segunda vuelta para la elección del nuevo alcalde de Miami Beach arrojaron un único ganador: El comisionado Steven Meiner resultó triunfador de la contienda y será el jefe de la ciudad por los próximos dos años con posibilidad de reelección.

Este martes 21 de noviembre, los residentes de Miami Beach acudieron a las urnas a escoger al nuevo líder local, quien se impuso ante el excomisario Michael Gongora. A las 7:30 de la noche, se cerró la votación para dar recuento de la intención de la población.

El Departamento de Elecciones de Miami-Dade informó que Meiner obtuvo 54% de los votos, mientras de Gongora llegó al 46%. Aunque la ciudad cuenta con 46 mil votantes, solo 10 mil se movilizaron para expresar su voluntad.

El abogado de 52 años, nacido en Nueva York y residenciado en Florida desde 2007, se ha desempeñado como comisionado desde 2019. Tras conocerse los resultados, se dirigió a los habitantes de Miami Beach.

“Reducir la delincuencia, una ciudad más segura, mitigar el tráfico, desarrollo responsable, no sobre desarrollo, cuestiones de resiliencia que debemos abordar”, indicó como parte de sus objetivos al frente de la alcaldía, según detalló NBC Miami.

Agregó que ya tiene un plan para sus primeros 30 días en el cargo. En sus próximas reuniones, quiere recibir al Jefe de la Policía para trazar el plan de seguridad.

De igual forma, detalló que en su primer mitin como alcalde, buscará promover una legislación para evitar la construcción de torres grandes. Alega que se ha permitido una edificación desordenada e inconsciente en la ciudad.

As your Law and Order Commissioner I have been at the forefront of the fight against crime at every level, policing, prosecuting and the judiciary. Check out my newsletter https://t.co/eNew7htqxO and video below with details of my mission as your Law and Order Mayor to make Miami… pic.twitter.com/qyZ3M5kX0T

— Commissioner Steven Meiner for Miami Beach Mayor (@StevenMeiner) September 8, 2023