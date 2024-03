“No soy yo, eres tú”: Miami Beach se divorcia del Spring Break con original video

“Tenemos que hablar”, tres palabras que sin necesidad de explicar mucho dejan una sensación inevitable de expectativa, nervios o incluso terror. Seguramente las has dicho o escuchado y sabes que lo que viene después no es nada bueno. Justo esa frase fue la que escogió la ciudad de Miami Beach para tener una conversación incómoda con el Spring Break.

Durante los últimos años esta temporada vacacional ha dejado un rastro de inseguridad, descontrol y muerte. En 2023 hubo dos asesinatos en menos de 36 horas por tiroteos en Ocean Drive, 488 arrestos y más de 100 armas de fuego incautadas. Los saldos de los años anteriores también reflejaron cómo la violencia iba en aumento en estas fechas.

En ese sentido, las autoridades de la ciudad decidieron tomar medidas enérgicas para impedir que en 2024 se repita la historia. A pesar de la preocupación de algunos empresarios por el turismo local, siguieron adelante con una serie de prohibiciones y normas sin precedentes.

Leer más: Miami Beach impone cero tolerancia contra la marihuana en Spring Break

Como si se tratara de una relación tóxica, Miami Beach optó por ponerle fin al desenfreno del Spring Break. En los últimos días han dicho y repetido todas las medidas, pero para hacerlo un poco más claro, publicaron un video que no deja espacio para la confusión.

La historia de la ciudad con las vacaciones de primavera es de larga data, pero aún así, no estaba funcionando.

“No somos nosotros… eres tú”

En una clara variación de la frase “no eres tú, soy yo”, la ciudad culpó exclusivamente al Spring Break de la ruptura. El video de un minuto de duración busca explicar por qué esta relación ya no funciona y enumera todos los errores cometidos.

“Tenemos que hablar. Esto ya no está funcionando y no somos nosotros… eres tú. Simplemente queremos cosas diferentes”. Así empieza el material audiovisual que muestra a varios lugareños explicando qué podrán esperar los vacacionistas.

Posteriormente dicen cuáles son sus ideas para pasar un buen rato. Relajarse en la playa, ir a un spa o conocer un restaurante nuevo están entre las opciones.

“Tú solo quieres embriagarte en público e ignorar las leyes. ¿Acaso recuerdas lo que ocurrió en marzo pasado?”, cuestionan mientras muestran imágenes de los sucesos en la última temporada.

Finalmente aseguran que ese fue un punto de inflexión y como consecuencia, la ciudad ya no quiere continuar con el patrón dañino que han evidenciado los últimos años.

Estamos hablando en serio

Cuando una relación ha tenido tanta historia, es probable que la parte “dejada” no se tome la ruptura como una realidad. Tal como ocurrió con los residentes, que no pensaban que la ciudad tomaría medidas tan severas. Sin embargo, en el video le piden a los vacacionistas que no vengan a disculparse, pues ya convirtieron la temporada en algo inseguro.

Para demostrar que este “divorcio” va en serio procedieron a enumerar lo que pueden esperar los residentes y visitantes este marzo con el inicio del Spring Break.

– Toques de queda

– Revisión de bolsos

– Acceso restringido a las playas

– Centros de control de DUI

– Estacionamientos en $100

– Amplia presencia policial para controlar las drogas y la violencia

“Lo que sea necesario porque no es lo que queremos. Tal vez podamos hablar cuando termines con tu fase de Spring Break, pero mientras tanto… terminamos”, es la frase con la que culmina el material.

Si quieres conocer el alcance de las prohibiciones y las medidas de seguridad en su totalidad, haz CLIC AQUÍ. La ciudad hizo una compilación bastante completa para que nadie se quede sin saber y entender las nuevas normas.