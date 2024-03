Emiten aviso de fuertes tormentas al sur de Florida hasta el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su sede de Miami emitió un aviso de perspectiva por clima peligroso al sur de Florida para esta semana. Justo cuando en los condados costeros ya se están empezando a notar la afluencia de turistas con motivo del Spring Break.

La agencia indicó que “los riesgos de corrientes de resaca se mantendrán elevados hasta mediados de semana a lo largo de la costa atlántica”. Para el martes se esperan cielos parcialmente soleados en la mañana y tarde. Sin embargo, para la noche hay probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

“El miércoles se pueden producir tormentas de fuertes a severas en la tarde”, precisó el ente. Advierte que los mayores peligros radican en las fuertes ráfagas de viento, relámpagos frecuentes, fuertes aguaceros y posible presencia de granizo.

Afortunadamente para los vacacionistas que vienen buscando playa y bronceado, este ambiente de lluvia se despejará a partir del jueves. Los cielos soleados permanecerán hasta el domingo, incluso en las noches se verá medio nublado.

Here is a *simulated* radar loop of how showers and storms could play out on Tuesday and Wednesday. This is just one model run of many and will likely change over the next several runs as we move forward in time. pic.twitter.com/4W5JnD1bNv

— NWS Miami (@NWSMiami) March 5, 2024