Funcionarios policiales de Miami Dade arrestaron a un hombre acusado de tráfico sexual de menores durante el Super Bowl en el sur de Florida.

La Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade anunció el arresto de Anthony Bernard Carter (28 años) por tráfico sexual de menores de edad, así lo reportó WSVN.

Anthony Bernard Carter fue acusado de vender a una joven de 17 años para forzarla a tener sexo en Miami-Dade durante el Super Bowl.

Detectives from @MiamiBeachPD & all the human trafficking task force partners @MiamiPD @CoralGablesPD @MGPDFL @MiamiDadePD @SDFLnews @FBIMiamiFL @DHSgov @ICEgov did a fantastic job investigating this case & obtaining the evidence leading to the arrest of Anthony Bernard Carter.

— Kathy Rundle (@KathyFndzRundle) September 4, 2020