El cohete Falcon 9 de SpaceX y la nave espacial Crew Dragon Endeavour se lanzaron a la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA este martes.

La hidráulica elevó el cohete de 65 metros de altura en vertical en la histórica plataforma de lanzamiento en preparación para el despegue con cuatro astronautas que se dirigían a la Estación Espacial Internacional, reportó Ezanime.

"The crew arm is extended, exactly where the crew will walk across and get into their vehicle to go to space." — Benji Reed of @SpaceX describes aerial views of the Falcon 9 rocket and Crew Dragon Endeavour spacecraft at @NASAKennedy's historic Launch Complex 39A. pic.twitter.com/5ioAf8Tqdo

— NASA (@NASA) April 20, 2021