El cadáver de una adolescente de 16 años que estaba desaparecida se encontró el domingo por la noche en el viaducto de la calle 79, cerca de la Marina Pelican Harbor en Miami.

La joven —a quien la familia identificó como Diana Gómez Sánchez— se había reportado desaparecida desde el sábado por la noche luego que no regresó a la casa después de una caminata por la mañana. Su cuerpo sin vida se halló a solo pies de distancia de los volantes que crearon sus familiares, con la cara e información de la muchacha, reportó Miami Herald.

“Este es un momento trágico que no se puede describir con palabras”, dijo Armando Aguilar, asistente del jefe de la policía de Miami. “Los detectives están investigando el lugar donde fue encontrada y hablando con testigos y familiares”.

La policía acudió al viaducto a aproximadamente las 8:30 p.m. del domingo, cerca de la cuadra 1200 de la calle 79 del noreste. Se sospecha que pudo haber ocurrido algo extraño, dijo Aguilar, quien después agregó que hay una autopsia pendiente y que los investigadores darían más información más adelante.

UPDATE: Westbound traffic will remain partially shut down as detectives continue to work the case. https://t.co/OYup7xbG26

— Miami PD (@MiamiPD) May 17, 2021