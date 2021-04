Un nuevo caso de extralimitaciones policiales se dio a conocer este martes, en los Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ohio, cuando una adolescente fue asesinada por parte de la policía de la localidad.

Según los informes policiales, Ma’Khia Bryant de 17 años recibió un disparo, luego que los funcionarios creían que tenía un cuchillo de cocina en sus manos.

La persona que llamó al 911 informó que una mujer estaba tratando de apuñalarlos antes de colgar, dijeron.

Inmediatamente la policía se acercó al lugar y le disparó a la adolescente alrededor de las 4:45 p.m.

La adolescente fue llevada a un hospital, donde fue declarada muerta. Nadie más resultó herido, dijo la policía.

Inmediatamente al conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes, en contra del nuevo hecho ocurrido.

Una de las personalidades, que alzó su voz, fue el alcalde de Columbus, Andrew Ginther, quien se manifestó en contra de lo ocurrido.

“Esta tarde una joven perdió la vida trágicamente”, tuiteó el alcalde de Columbus, Andrew Ginther.

Mientras, que cientos de personas se acercaron hasta la comisaria de Columbus, para exigir que se hiciera justicia.

Los manifestantes decían “ella era solo una niña”, mientras se mostraban imágenes de lo ocurrido.

It's a tragic day in the city of Columbus. It's a horrible, heartbreaking situation. Sharing the body worn camera footage — while incomplete — was critical. We will share more footage as it becomes available. https://t.co/sae7c2SsuP

— Mayor Andrew Ginther (@MayorGinther) April 21, 2021