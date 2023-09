Alcalde de Miami Lakes se postula a la alcaldía del condado de Miami-Dade

Manny Cid, actual alcalde de la ciudad de Miami Lakes, anunció que se enfrentará a la demócrata Daniella Levine Cava, por el Ayuntamiento del condado de Miami-Dade. El político republicano hizo el anuncio frente al departamento de construcción de la localidad, junto a su familia y miembros de la comunidad.

Durante un evento celebrado el pasado 5 de septiembre, Cid anunció su candidatura a la alcaldía de Miami-Dade y prometió “cambiar” la cultura de los servicios públicos. Asimismo, el político apuntó que aspira crear un gobierno condal mucho más accesible para los residentes.

Por otra parte, dejó en claro que está orientado a reformar la estructura de cómo se llevan actualmente las cosas en el condado. En ese sentido, dijo que planea agilizar los permisos para nuevos negocios y tratar los temas de impuestos de propiedad. Así como trabajar con el sistema de basura y dar respuesta con mayor celeridad.

Cid cuestionó que actualmente el presupuesto de Miami-Dade es alto y “diariamente” siguen pidiendo más dinero, mientras los servicios siguen siendo deficientes.

