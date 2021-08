American Airlines informó que no servirá alcohol en la cabina principal de sus vuelos hasta el 18 de enero de 2022, cuando el mandato de máscaras de EE. UU. en el transporte público ahora expira.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a crear un entorno seguro para nuestra tripulación y los clientes a bordo de nuestra aeronave”, dijo la aerolínea el jueves en un memorando a los empleados.

American suspendió el servicio de alcohol en la cabina principal de sus vuelos a principios de este verano, pero planeaba reanudar el servicio el 13 de septiembre, cuando originalmente expiraba el mandato de la máscara de transporte.

El martes, la Administración de Seguridad del Transporte anunció que extendería el mandato hasta el 18 de enero “para minimizar la propagación de covid-19 en el transporte público”.

Los casos de covid-19 se han disparado en los Estados Unidos en las últimas semanas debido a la propagación de la variante Delta.

Fines against unruly passengers have reached $1M since 1/1/2021:

– 3,889 unruly reports

– 2,867 refusing to wear a mask reports

Learn more at https://t.co/VpQGgG9dE1.#FlySmart pic.twitter.com/y9lAR6tYxT

— The FAA ✈️ (@FAANews) August 19, 2021