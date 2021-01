Un hombre de Florida captado en cámara con un atril durante el asalto al Capitolio el miércoles pasado fue arrestado por las autoridades, reportó nbcmiami.

Se trata de Adam Johnson, de 36 años, quien fue fichado en la cárcel del condado Pinellas el viernes alrededor de las 9 p.m. bajo una orden de arresto de la oficina del alguacil federal.

Johnson vive en Parrish, en el vecino condado Manatee, está casado con una doctora y tiene cinco hijos.

Una fotografía tomada en los disturbios del miércoles mostraba a un hombre que se cree que es Johnson llevando el atril que supuestamente pertenece a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Me sentí un poco disociado por un minuto. Era casi como, era surrealista. Quiero decir que era surrealista. No me sorprendió, pero sí me impactó”, dijo a la emisora Allan Mestel, un conocido de la familia.

Johnson es un votante registrado en el condado de Manatee que no está afiliado a ningún partido. Votó en las elecciones presidenciales de 2004 y 2020.

Al menos otros tres hombres de Florida han sido acusados de haber entrado ilegalmente en la caótica brecha del Capitolio de los Estados Unidos por una turba que apoya al Presidente Donald Trump.

Recientemente, el fiscal federal interino de DC Michael Sherwin dijo que ‘todas las opciones están sobre la mesa’ para acusar a los miembros pro-Trump que generaron desastre en el Capitolio de Estados Unidos.

Incluso, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión bajo la orden ejecutiva del presidente para proteger la propiedad federal. Y hasta el presidente Donald Trump pudiera vérselas con la justicia.

En la misma línea está el fiscal general interino Jeffrey Rosen, quien ´precisó que a los alborotadores les puede caer todo el peso de la ley.

“Enfrentarían todas las consecuencias de sus acciones según la ley”, dijo Rosen.

“Nuestros fiscales penales han estado trabajando durante toda la noche con agentes especiales e investigadores de la Policía del Capitolio de EE.UU., el FBI, la ATF, el Departamento de Policía Metropolitana y el público para recopilar pruebas, identificar a los perpetradores y acusar delitos federales cuando se justifique”, dijo Rosen en un declaración el jueves.