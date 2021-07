El colapso del edificio en el complejo Champlain Tower South, en Surfside ha llevado a las aseguradoras en Miami a cambiar sus políticas de protección a sus clientes.

Entre las medidas que piensan implementar los corredores de seguro, es colocar una prima por los colapsos de edificios. Así lo informaron los expertos al Sun Sentinel.

“Muchas aseguradoras van a analizar más detenidamente cómo se ve ese riesgo”, dijo Kyle Ulrich, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Seguros de Florida.

Uno de los requisitos que podrían pedir las aseguradoras a sus clientes, es la certificación de habitabilidad, por parte de las autoridades gubernamentales.

“[Las aseguradoras] no van a redactar [pólizas] a menos que tengan un acuerdo firmado de que se va a hacer el trabajo”, dijo Ulrich.

El senador republicano de Florida, Jeff Brandes, dijo que los mayores aumentos de costos para los propietarios no provendrían de primas elevadas, sino que los mayores aumentos serían provocados por las “inversiones sustanciales” necesarias para reparar los defectos estructurales identificados en los informes.

