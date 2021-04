Las autoridades encontraron este miércoles sana y salva a la adolescente Brianna Claro, de 13 años de edad, quien fue reportada como desaparecida hace unos días, específicamente, el 23 de abril a las 3:45 de la tarde frente a 6020 NW 13 Street. Al menos así lo informaba El Departamento de Policía de Miami, el cual en su momento también indicó las características físicas de la menor, con el fin de recabar información para dar con su paradero.

“Necesitamos ayuda en localizar a Brianna Claro, de 13 años. Mide 5’03 “, 125 libras, ojos y cabello castaños”, se puede leer en el tuit.

De igual forma, el DPM fijó la fecha en la que la jovencita fue vista por última vez, al tiempo de señalar que el día de su desaparición, abordó un vehículo de color azul, cuya marca posiblemente sea Nissan Altima, por lo que facilitó un número de contacto para que cualquier persona que supiera sobre ella, aportara datos de información.

“Fue vista por última vez el 23/4/21 a las 3:45 pm entrando en un vehículo azul, posiblemente un Nissan Altima. Si conoce su paradero, llame al 305-579-6111”, agregaron.

El tuit publicado, fue acompañado con una grabación captada por una cámara de seguridad, en el que se muestra cuando Claro aborda la unidad vehicular referida:

Hasta el momento, las autoridades no han emitido mayor información detallada sobre el caso. Sin embargo, en las plataformas digitales, los usuarios especulan que puede que los padres de la joven no quieran que la Policía diga las razones de la supuesta desaparición, al tiempo de indicar que puede que esta haya concretado encontrarse con alguna persona que conoció a través de las plataformas digitales, y que luego, no quiso comunicarse con sus familiares para mantenerse con esta. Sin embargo, lo mencionado no ha sido confirmado aún.

Por otra parte, se conoció que un portavoz de la Policía de Miami había comentado, en su momento, sobre la apertura de una investigación por parte de los detectives del organismo de seguridad, dado a que la madre de Brianna había recibido unas supuestas llamadas sospechosas.

