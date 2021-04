¿Alguna vez has pensado cómo reacciona una madre cuando le quitan a un hijo? La cuenta de Instagram dedicada a un gato de Miami, Louie from Miami publicó el momento exacto en el que una mujer no identificada se escabuye y aprovecha que la gata está descuidada y le roban uno de sus gatitos en Florida.

La gata hace un sonido desgarrador al ver como se llevaban a su pequeño y el gatito tambien grita de los nervios.

La publicación donde a la gata le roban al gatito decía lo siguiente:

Hola amigos,

El 21 de abril del 21, una mujer al azar estaba invadiendo la propiedad de mi jefe en Carol City, FL. Ella arrebató y robó agresivamente a su gatito de su porche. Este video es extremadamente perturbador y difícil de ver, ya que puedes escuchar al gatito gritar. Hacia el final del video se puede ver a la mamá gata persiguiendo a su bebé. Ayúdanos a encontrar a esta horrible dama y al gatito que aún amamantaba a la mamá. Me preocupa la seguridad de estos gatitos. Llamaron a la policía pero todavía necesitamos

A continuación el vídeo: