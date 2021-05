Todo está listo para que este domingo se lleve a cabo la edición del Miss Universo 2021, certamen que no se realizó en el 2020 debido a la pandemia del Covid-19.

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida será el sitio, en donde las 74 representantes demostrarán su talento en la pasarela, a partir de las 8:00 pm.

Durante la semana se ha dado a conocer la lista, de la posible ganadora del certamen 2021 del Miss Universo.

La lista la encabeza la representante de Canadá, Nova Stevens, quien ha cautivado con su belleza tanto al público como a los jueces.

Stevens, nació nació en Kenia hace 26 años y es hija de sursudaneses que huyeron de la Segunda Guerra Civil Sudanesa.

Who run the world?

————————————

Super cute to see these Kweens singing on the top of their lungs backstage while calming the nerves. 👸

Super Nova Stevens is such a girl power! 💛👠 Higher Nova, HIGHER! 💃🏻#NovaStevens #MissUniverse #MissUniverse2020 pic.twitter.com/Ymnqq9cAmC

— Mark Anthony Angeles (@noypreneur) May 16, 2021