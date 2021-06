Todo parece indicar que la mujer que ocasionó el accidente en el inicio del Tour de Francia, tendrá que enfrentar a la justicia.

Este domingo la policía francesa emitió una orden de capturan contra la dama, que por colocar un cartel en plena vía donde se realizaba la primera etapa de la competencia ocasionó un terrible caos.

“Los cargos que se le acusan son de lesiones no intencionales por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia”, indicó la policía de Francia este domingo.

El letrero que tenía la mujer golpeó primero al ciclista alemán Tony Martin que estaba al frente del grupo, que partió de la ciudad de Brest, en el oeste de Francia, con el objetivo de recorrer los 198 kilómetros hasta Landerneau.

Martin cayó al suelo, provocando una reacción en cadena cuando casi dos docenas de ciclistas también cayeron.

Hasta tres corredores tuvieron que abandonar la carrera tras el accidente, que ocurrió el sábado.

Tour de France making this woman a scapegoat for their failure to ensure appropriate crown control measures IMO. What she did was silly, but not intentional and no worse than what we see multiple spectators do most days of the tour. https://t.co/2Ijn9XZ8rJ

— Ashley Fulwood 💙 (@AshleyFulwood) June 27, 2021