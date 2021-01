Equipos de bomberos de Fort Lauderdale en el Sur de la Florida actuaron durante la mañana del domingo 17 de enero después que fuera reportado un incendio en el puerto deportivo de Bahía Mar.

Humo oscuro fue lo que personas dentro del puerto deportivo empezaron a ver en la mañana, inmediatamente después notaron que uno de los botes que estaba allí anclado era el causante del incendio.

Rápidamente llamaron a los servicios de emergencia y los que se encargaron de controlar el incendio y apagar las llamas fue “Fort Lauderdale Fire Rescue”-

Los bomberos apagaron un barco de cabina de 28 pies, que acababa de completar el abastecimiento de combustible en el puerto deportivo cuando estallaron las llamas.

Los bomberos fueron llamados al incendio en 801 Seabreeze Boulevard alrededor de las 10:43 am, reporta una nota de Local 10.

Aunque al momento que inició el incendio dentro del barco se encontraban dos personas y dos mascotas (perros), las autoridades luego del incidente dijeron que nadie resultó herid.

Ahora son los representantes policiales los que están actuando para determinar las causas del incendio.

BREAKING NEWS: A fire at the Bahia Mar Marina is contained after a 28-foot cabin cruiser is engulfed by flames. https://t.co/Cue41tVQki

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 17, 2021