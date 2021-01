Ya estamos en el ansiado y esperado año 2021. El año 2020 fue muy difícil para todos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Desde marzo del 2020, el país entero fue azotado por una pandemia que todavía nos afecta y nos preocupa. Muchos hemos perdidos nuestros trabajos, nuestros hogares y más importante aún, hemos perdido vidas, que fueron arrebatadas antes de tiempo. Comienza un nuevo ciclo de vida y comienzan nuevas reglas. Por eso queremos que le tomen ventajas a las posibilidades que tenemos creadas para ayudar a todos que tienen la necesidad de encontrar un mañana mejor en este nuevo año 2021.

Las personas que estén interesadas en crear nuevas avenidas para mejorar su economía solo tienen que llamar al The English Center marcando el número 305-445-7731. Este centro de educación para adultos que existe desde hace más de 60 años tiene muchas posibilidades abiertas para miembros de esta comunidad. Ahora debido a la pandemia, la mayoría de los cursos se pueden recibir totalmente en línea. Si esta interesado y tienen preguntas sobre como se desarrollan los cursos y como se puede obtener esas preparaciones en las páginas web de la internet, visite a: http://www.tecmiami.com, de esa forma puede visitar los diferentes programas y servicios que están a la disposición de las personas que quieren aprender y aprovechar el tiempo para tener un futuro mejor.

Clases a partir de los 16 años

Las clases están creadas para que las personas mayores de 16 años pueden recibir instrucción a su propia velocidad y considerando las limitaciones que tenemos debido a las responsabilidades que tenemos como padres de familia, jefe de nuestros hogares y apoyo de otros de nuestros familiares y amigos.

The English Center ofrece clases de carreras cortas los 7 días de la semana desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. The English Center está ubicado en el 3501 SW 28 St, Miami, Fl 33133. El teléfono es: 305-445-7731. En los medios sociales nos puede encontrar en Twitter: @tecmiami, Instagram: @tecmiamiadult y Facebook: @FriendsofTheEnglishCenter. Las notificaciones generalmente tienen las últimas actualizaciones y la información sobre nuevos programas y cursos que estén disponibles a la comunidad en general.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.