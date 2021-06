El alcalde republicano de Miami, Francis Suárez, informó la noche del lunes el iTech Magnet High School recibió una donación de $ 70 mil $ para que los estudiantes aprendan habilidades como codificación, robótica y mucho más.

Así lo anunció Suárez a través de su cuenta en Twitter que “lo que comenzó como solo un tweet ahora se está convirtiendo en acción real”.

Agregando “con la ayuda de @CrownCastle, la campaña ¿Cómo puedo ayudar? dona 70.000 dólares a @itechmegamagnet por su programa de verano en codificación y robótica”.

“How can I help?” (“¿Cómo puedo ayudar?”, en español) era el nombre de la campaña que impulsó Suárez. El mandatario local promovió la compra de camisetas que tienen impreso el nombre de la iniciativa y que tienen un costo, por unidad, de 25 dólares.

Aunque Miami no tiene el peso ni el ecosistema tecnológico de urbes como San Francisco, en California, Suárez cree que la preparación de las nuevas generaciones, sumada al estímulo de la inversión y la fundación de empresas, podrían hacer de la “Capital del Sol” un centro emergente.

What started off as just a tweet is now turning into real action.

With the help of @CrownCastle, the How Can I Help campaign is donating $70k to @itechmegamagnet for their Summer Program in coding and robotics. pic.twitter.com/oUOiOkh8Zq

