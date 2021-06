Los científicos han expresado su alarma sobre un número inusualmente alto de muertes de manatíes en Florida. Según los funcionarios estatales de vida silvestre, más de 750 manatíes han muerto, en los primeros cinco meses de este año, superando ya el número total de muertes de manatíes en 2020.

“Nunca antes habíamos visto algo como esto”, dijo al Washington Post Jaclyn López, directora de Florida del Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro. “Creo que es justo llamarlo crisis. No es una hipérbole cuando ves a cientos de manatíes morir así”.

La causa de la muerte: hambre debido a la pérdida de pastos marinos en aguas cada vez más contaminadas. La mayoría de las muertes se producen en la laguna Indian River de Florida, donde una importante extinción de pastos marinos ha dejado a los manatíes sin lo suficiente para comer. Se estima que el 58 por ciento de los pastos marinos del sistema de lagunas han sido eliminados desde 2009, según el Distrito de Administración del Agua del Río St. Johns.

Una fuga y descarga de una planta de fertilizantes Piney Point abandonada en Tampa Bay ha contaminado las aguas de la región. Además, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida dice que 12 muertes de manatíes este año fueron por floraciones de marea roja confirmadas o sospechadas. Aún así, la cifra real podría ser mucho mayor porque no se registran todos los manatíes muertos. Además de la inanición, las muertes por colisiones de botes también son un problema grave para los manatíes. La FWC informa que 52 de las muertes de este año han sido causadas por embarcaciones.

Ahora, los grupos ambientalistas de Florida advierten que la cantidad de muertes podría amenazar su supervivencia a largo plazo. “Si no nos ocupamos de nuestro flujo de desechos humanos, no desaparecerá”, dijo Patrick Rose, director ejecutivo de Save the Manatee Club, a NBC News. “Estos sistemas naturales solo pueden absorber una cantidad limitada antes de que comiencen a fallar y, en estos casos, fallarán catastróficamente”, agregó.

Desde 1973, la población de manatíes de Florida había pasado de 1,200 individuos en 1991 a su población actual de alrededor de 6,300 animales como una especie en peligro de extinción protegida por el gobierno federal. En 2017, ese progreso llevó a la administración del entonces presidente Donald Trump a actualizar el estado legal del manatí a “amenazado” según la Ley federal de especies en peligro de extinción, a pesar de las objeciones de los grupos conservacionistas.

Mientras tanto, los centros de rehabilitación de manatíes se han sobrecargado y los funcionarios luchan por encontrar nuevos lugares para cuidar a los animales enfermos.

Si no se controla, los expertos advierten que las consecuencias se extenderán más allá de la población de manatíes. Los manatíes a menudo se conocen como una “especie centinela”, lo que significa que su salud sirve como un indicador del bienestar de otra flora y fauna en el estado.

“Son como los jardineros del ecosistema acuático”, dijo Rose, “y están tan indefensos”.