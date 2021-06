A estas alturas del siglo 21, hay muchas mujeres con el ímpetu para lanzarse al mercado y abrir sus emprendimientos. Pero también una gran cantidad de ellas para quienes la edad pareciera resultar un impedimento y no se dan cuenta que si ya pasaron de los 45, tienen la plenitud y experiencia necesaria para que sus proyectos sean un éxito.

Se les escucha poner mil excusas, entre las que destacan: no tengo tiempo, tendré que esperar que se casen mis hijos, ya tengo muchos años, no quiero comenzar de cero… Y no se dan cuenta que estos pensamientos limitantes apenas son objeciones.

Es en este momento, en donde Minín Arévalo-Parodi, mentora de las emprendedoras exitosas y fundadora de Cincuentásticas, viene con un proyecto dedicado a darle apoyo a mujeres maduras para que logren llevar sus emprendimientos al próximo nivel mientras tienen una existencia plena, sana y feliz, aún con menopausia.

Y lo hace porque como ella misma afirma “estoy en capacidad de comprenderlas, porque de alguna manera estuve allí. Si. Aunque siempre he sido una emprendedora, también me costó mucho dar el paso después de emigrar a otro país, con otro idioma y haber logrado un cargo estable a los 50 años en una planta enorme de televisión internacional, para ir de empleada con horario y sueldo fijo, a nuevamente “agente libre” y dueña de mi tiempo y mi negocio. Pero lo logré”.

Minín, tiene experticia y creó una metodología propia. A este programa lo llamó “JUNTAS LLEGAMOS MÁS LEJOS” y en él ofrece toda la estructura y conocimientos que a ella misma le hubiera gustado tener a mano cuando estaba tratando de descifrar cómo alcanzar el éxito con su proyecto de Cincuentonas Fantásticas.

La fundadora de la tribu del “mejor target del mundo” como ella le dice a su grupo de mujeres de 50 en adelante, comenta que “después de la Pandemia, la economía mundial cambió y muchas personas decidieron abandonar sus puestos en las corporaciones para irse a cumplir sus sueños. Y si tú no lo haces ahora, justo cuando tienes la edad, la experiencia, la estabilidad y el acompañamiento perfecto, puede que otra ocupe tu lugar en el mercado o peor aún, se copie de tu idea y tenga éxito con ella. Recuerda el viejo dicho de nuestras madres “a quien no hace, le hacen”, afirma Minín. Por eso, recomienda que todas las mujeres que tengan una idea entre manos, le den la vuelta hasta convertirla en realidad.

Una mentoría a la medida de los 50

En su programa JUNTAS LLEGAMOS MÁS LEJOS, Minín acompaña a las mujeres que quieran dar el paso a establecer las verdaderas bases de su mercado, trabajar la Propuesta Única de Valor, definir el catálogo de productos o servicios; porque como ella misma comenta “a veces creemos que lo que tenemos es perfecto y luego nos damos cuenta que nos gusta más a nosotros que a nuestros clientes”.

Además, trabajan en la redefinición de la Marca Personal elevator pitch, pitch de ventas y mensajes clave.

No puede faltar lo relativo a poner precios, a hacer el Plan de Negocios, a tener unas redes sociales de alto impacto y a elegir de manera asertiva con quién se deben hacer alianzas estratégicas.