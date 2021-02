El 14 de febrero es un día de felicidad para muchas personas, menos para los residentes de Parkland en Broward, quien desde hace tres años este día se convirtió en el quizás más triste de su historia.

Este día marca un recordatorio de los sucesos lamentables ocurridos en una escuela secundaria de esta localidad después de que un hombre armado disparara a diestra y siniestra en el recinto educativo, quitándole la vida a 17 personas e hiriendo a otras 17.

En ese sentido, la comunidad se organizó por tercer año corrido para rendir homenaje con una serie de vigilias y ceremonias en el parque Pine Traills de la ciudad.

La misma está marcada por el respeto a las medidas de bioseguridad tras la aparición de la pandemia del COVID-19

Se tiene planificado la proyección de un vídeo conmemorativo en honor a los 17 estudiantes, profesores y personal de administración que murieron asesinados hace tres años.

Específicamente, el terrible tiroteo ocurrió en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland el 14 de febrero de 2018.

En cuanto al responsable del mismo, si bien el juicio del tirador acusado, Nikolas Cruz, de 22 años, permanece en el limbo y sin resolver, ha surgido mucha productividad, por ejemplo, el evento March For Our Lives . “Creado por sobrevivientes, por lo que no tienes que ser uno”, como dice el sitio web.

Algunos de los supervivientes de Parkland se han convertido en activistas e impulsan el cambio; por ejemplo, el ex alumno David Hogg.

Fuente: Telemundo 51