La nueva aplicación ‘Genie‘ de Disney Parks te ayuda a saltarte las filas. Pero tendrás que pagar.

Millones de visitantes visitan los parques temáticos de Disney cada año, y la mayoría de ellos probablemente detesta esperar 90 minutos para viajar en “Peter Pan’s Flight”. Así que ahora Disney está implementando un nuevo servicio que ayudará a los visitantes del parque a agilizar sus visitas y reducir los tiempos de espera.

“Genie”, que se estrena este otoño en Disneyland de California y Disney World de Florida, es un nuevo servicio digital que “maximizará el tiempo de su parque, para que pueda divertirse más”, según la compañía.

“Desde atracciones específicas, experiencias gastronómicas y entretenimiento, hasta intereses generales como princesas de Disney, villanos, Pixar, Star Wars, atracciones emocionantes y más, solo dile a Disney Genie lo que quieres hacer y él hará la planificación por ti”, Disney ( DIS) dijo en una publicación de blog el miércoles.

El presidente de los Parques de Disney, Josh D’Amaro, dijo a CNN Business esta semana que la compañía escuchó a los visitantes que desean que la experiencia del parque temático sea más simple, directa y personalizada “para ellos”.

“Le dices a Genie lo que te interesa específicamente, ya sea una atracción, una comida, un personaje, y Genie volverá contigo y te dirá cómo aprovechar al máximo tu día”, dijo D’Amaro.

El servicio gratuito se integrará en las aplicaciones establecidas de Disney Parks junto con una versión paga llamada “Disney Genie +” que permite a los visitantes acceder al “Lightning Lane” por $ 15 en Disney World y $ 20 en Disneyland.

“Lightning Lane” es básicamente una versión paga de un beneficio que solía ser gratuito para los huéspedes: el FastPass de Disney, que permitía a los visitantes reservar los horarios de los viajes y las atracciones con anticipación para evitar largas esperas.

El sistema FastPass en Walt Disney World se suspendió durante la pandemia y está siendo reemplazado permanentemente por “Lightning Lane”. El día de su visita, los huéspedes pueden usar la aplicación paga para seleccionar los horarios disponibles para más de 15 atracciones en Disneyland y más de 40 atracciones en Disney World (incluidos clásicos como “Haunted Mansion” y nuevas atracciones como “Millennium Falcon: Smugglers Run “) y reducir los tiempos de espera al visitar varios parques.



Más allá de las líneas más cortas, “Genie +” también ofrecerá experiencias de audio temáticas alrededor de los parques de Disney, lentes de realidad aumentada para los visitantes de Disney World y descargas ilimitadas de “PhotoPass” para aquellos que se dirigen a Disneyland, que les brinda fotos profesionales a los visitantes.

D’Amaro señaló que la aplicación realmente se trata de ofrecer flexibilidad a los consumidores.

“Puedes ingresar a nuestros parques y si ni siquiera estás interesado en usar ‘Genie’, no tienes que hacerlo”, dijo. “Todavía tiene carriles de espera, todavía tiene colas virtuales en algunas de nuestras atracciones. Aún puede disfrutar del parque de la forma que desee”.

La aplicación “Genie” es la última iniciativa de Disney para invertir en tecnología que conecta el mundo digital con los propios parques físicos. La compañía ha anunciado previamente nuevas atracciones y hoteles inmersivos centrados en la tecnología, así como una asociación con Snap.

Además de mejorar la experiencia del huésped, la nueva aplicación “Genie” también es un buen negocio: cuanto menos tiempo pasa un huésped esperando en la fila, más tiempo tiene para comprar comida, bebidas y mercadería. La unidad de Parques de Disney recaudó 4.300 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.100 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado.

The free “Genie” service will be built into Disney Parks’ established apps along with a paid version called “Disney Genie+” that allows guests to access the “Lightning Lane” for $15 at Disney World and $20 at Disneyland. https://t.co/qv4ZBLTh1Y

— CNN (@CNN) August 18, 2021