Corte Suprema podría restringir aún más el derecho al aborto en Florida

La Corte Suprema de Florida se enfrentó al polémico debate sobre la aprobación de la ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. El proyecto impulsado por la senadora Erin Grall y firmado por el gobernador Ron DeSantis, ha sido criticado debido a que busca “restringir” aún más este derecho.

La SB 300 propuesta en abril de 2023 obtuvo 70 votos a favor, pero algunas organizaciones optaron por demandar el proceso ante la Corte. Este viernes 8 de septiembre, siete jueces del máximo tribunal del estado, escucharon los argumentos en torno a la legislación.

Planned Parenthood, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otras organizaciones, recordaron que el derecho al aborto está respaldado en la Constitución. Por lo tanto, imponer nuevas cláusulas solo “arremete” contra el derecho legal del procedimiento.

“El aborto es reconocido en Florida desde hace décadas. No hay fundamento en el texto para excluir una decisión tan personal y privada como la de continuar con un embarazo”, agregó la abogada Whitney White, durante el debate.

La prohibición después de las seis semanas presentada formalmente el viernes, incluye algunas excepciones. Estará permitido en un tiempo después del establecido si la mujer presenta riesgos, daños físicos o en casos donde el feto tenga una condición médica terminal.

Today I sat in the courtroom as Florida’s conservative-leaning Supreme Court considered the fate and freedom of women and girls in our state. This case comes down to one thing: protecting Floridians’ constitutional right to privacy – and the decision will be Florida’s own Roe v.… pic.twitter.com/hJ2qEhF2wf

— Lauren Book (@LeaderBookFL) September 8, 2023