El gobernador Ron DeSantis anunció el jueves que se levantarán muchas restricciones sobre los centros de atención a largo plazo en Florida. Pero algunos miembros de la familia que se han visto afectados piensan que el estado está permitiendo algunas instalaciones con facilidad.

Algunos visitantes de centros de atención a largo plazo han sido autorizados desde septiembre, pero se permitirán más después del anuncio del gobernador en Fort Meyers.

“Tenemos las herramientas que necesitamos. Tenemos el PPE. Tenemos la capacidad de prueba ”, dijo DeSantis.

El gobernador anunció una orden estatal que levantaría las restricciones sobre los niños que visitan las instalaciones de cuidado a largo plazo. El número de visitantes por día ahora dependerá de la instalación individual.

Las personas aún no pueden visitar el interior si hay un paciente con COVID-19, pero pueden hacer visitas al aire libre incluso si la instalación tiene un caso positivo.

“Había gente en estas instalaciones que lo pasó mal. Cuando las familias pudieron reunirse, fue un verdadero peso de sus hombros ”, dijo DeSantis.

Esto se produce poco después de que haya una actualización de uno de los puntos de acceso de centros de atención a largo plazo más grandes del sur de Florida.

Según documentos judiciales presentados recientemente por el estado, Fair Havens, un hogar de ancianos en Miami Springs no siguió las pautas de los CDC y no puso en cuarentena a los residentes. En el acuerdo, el estado multó a la instalación con $ 67,000 pero no revocó su licencia.

El cuñado de Carmen Marin, José García, falleció luego de un brote en mayo en las instalaciones.

“Es muy doloroso tener un miembro de la familia que tenga que ir por este camino”, dijo Marin a NBC 6 en mayo. “No poder tomar la mano. No poder decir adiós “.

No estuvo disponible para hablar frente a la cámara el jueves, pero le dijo a NBC 6 por teléfono que estaba “indignada” y que sentía que la instalación era “fácil”.

Según el Departamento de Salud de Florida, 54 personas han muerto en las instalaciones después de contraer el virus.

