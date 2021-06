Con el fin de aliviar a un sector de la industria aseguradora del estado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley este viernes.

Ante las pérdidas por el aumento de las reclamaciones, el sector está acogiendo con satisfacción los cambios que restringirían algunas prácticas de los contratistas, reportó Newsbreak.

Florida is making common-sense reforms to foster a property insurance market that benefits consumers and provides meaningful choices. We will continue to eliminate incentives that take advantage of homeowners and place upward pressure on premiums. https://t.co/oNJyeO3FIv pic.twitter.com/ATKFo2f06J

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 11, 2021