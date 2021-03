Actualmente muchas personas están preocupadas por incluir hábitos saludables a primer hora de la mañana, uno de ellos es desayunar antes de las 8:30 de la mañana con la finalidad de reducir el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.

“Quienes comenzaron a comer más temprano en el día tenían niveles más bajos de azúcar en sangre y menos resistencia a la insulina, independiente de si restringían su ingesta de alimentos a menos de 10 horas al día”, señaló en un comunicado la doctora Marriam Ali, investigadora principal del estudio.

Al analizar ocho años de datos nacionales sobre 10.575 adultos, los investigadores descubrieron que las personas que empezaban a comer antes de las 8:30 de la mañana tendían a tener niveles de azúcar en sangre más bajos y menos resistencia a la insulina que las personas cuya ingesta diaria de alimentos empezaba más tarde.

La diabetes tipo 2 es una afección en la que el cuerpo no procesa de manera adecuada el azúcar en la sangre (glucosa). En quienes la padecen, su páncreas no produce suficiente insulina o sus células no responden adecuadamente a ella, consumiendo menos azúcar.

En el estudio también sugieren que la comida consumida en la mañana tendría más beneficios metabólicos en general. “Esto sugiere que el tiempo está más asociado con las medidas metabólicas que la duración (ayuno)”, dijo Ali.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 34 millones de estadounidenses padecen diabetes, incluidos más de 7 millones que no han sido diagnosticados. Para prevenir la diabetes, los expertos en salud suelen recomendar perder peso (y mantenerlo), hacer ejercicio con regularidad y no fumar, así como comer de forma saludable.

Con información de washingtonpost