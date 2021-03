Entidades comunitarias, caritativas, instituciones y funcionarios públicos en Miami-Dade aúnan esfuerzos para recabar alimentos y proveerlos a quienes los necesiten, durante la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

Con el propósito de facilitar el flujo de la distribución, hay lugares que piden ir en vehículo, dejar el maletero abierto y hacer la fila, mientras otros dedican sus esfuerzos a facilitar alimentos elaborados o asistir a familias con menores de 18 años o piden cita previa, reportó Diario las Americas.

Lunes 15 de marzo

North Shore Park & Youth Center, 501 72nd St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Police Athletic Building, 999 11th St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Praise, 6087 NW 17th Ave. Miami. De 12 m a 12:30 pm.

Ministerio Ayudando, 7515 NW 22nd Ave. Miami. De 9 am a 1 pm.

Sant La Haitian, 13390 W Dixie Hwy. North Miami. De 11 am a 1 pm.

Evangel Church, 590 NW 159th St. Miami. De 11 am a 4 pm.

Homestead Soup Kitchen, 105 SW 3rd Ave. Homestead. De 12 m a 1 pm.

Bethsaida SDA Church, 10185 NW 7th Ave. Miami. De 2 a 3 pm.

Martes 16 de marzo

North Shore Park & Youth Center, 501 72nd St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Police Athletic Building, 999 11th St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Miércoles 17 de marzo

North Shore Park & Youth Center, 501 72nd St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Police Athletic Building, 999 11th St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/