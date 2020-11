Estados Unidos festeja este jueves 26 de noviembre su celebre Thanksgiving Day.

Una de las festividades más importantes del país y que sirve para pasarla tradicionalmente en familia y dar gracias o bendiciones por todo lo que se tiene, reportó AS.

Una de las grandes tradiciones que hay en Thanksgiving Day, además del pavo y de la NFL, es sin lugar a dudas el desfile que se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Nueva York, y que es organizado por la prestigiosa tienda Macy ‘s.

La edición de este año será atípica debido a que la gente no podrá estar en las calles como siempre para evitar contagios por el coronavirus.

Ante ello, la gente de Nueva York tendrá que mirarlo como el resto del país, es decir a través de la televisión.

Los globos característicos volverán a volar en la ciudad de Manhattan, incluyendo uno de Tom & Jerry debido a la película que saldrá el próximo año, además de otro de Bob Esponja, entre los más esperados de los que se podrían ver el jueves.

Además, contará con grandes celebridades de la música, entre las que podemos destacar a latinos como los colombianos Sebastián Yatra y Karol G, así como la banda mexicana CNCO, por mencionar algunos de los que estarán.

Write this down… ⬇️ See you tomorrow & don’t forget you can also watch @Verizon’s #MacysParade live stream at 9am EST on their Twitter & YouTube! https://t.co/vy7FoHFx9G pic.twitter.com/LgLVPHT9bV

— Macy's (@Macys) November 25, 2020