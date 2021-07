Walt Disney World anunció el pasado jueves inicio del tal esperado Festival Internacional de Comida y Vino EPCOT, un evento muy esperado por los amantes de la comida del parque de diversiones, donde se podrá degustar platillos y bebidas de todos los continentes.

El mismo se realizará entre el 15 de julio y el 20 noviembre, lo que significa que tendrán 129 días para probar todas las opciones disponibles en más de 20 puestos exclusivos del festival que se abrirán esta semana.

Quienes ya han asistido a ediciones anteriores del festival, estarán encantados de saber que muchos clásicos volverán junto con siete nuevas opciones de mercados globales:

El intercambio de fideos.

Tangierine Café: sabores de la medina.

The Rotunda Bistro (American Adventure Rotunda).

The Swanky Saucy Swine (Cerca de Disney Traders).

Brew-Wing en la experiencia EPCOT.

Lobster Landing (Near Mission: SPACE) – Inauguración el 1 de octubre.

Mac & Eats (Near Mission: SPACE) – Inauguración el 1 de octubre.

Se recomienda que lleves ropa cómoda y holgada para que puedas disfrutar sin restricciones de todas las cosas sabrosas que estará disponibles para el consumo de la familia en general.

La mayoría de los Marketplaces, o puestos de comida, se abrirán con el festival este verano, pero otros lo harán en otoño.

Disney tiene previsto compartir los menús completos de cada uno de los Mercados Globales en el futuro.

La popular serie de conciertos Eat To The Beat de Disney no volverá este año.

Disney dijo que el Epcot International Food & Wine Festival 2021 se inaugura con America Gardens Bandstand presentado por Florida Blue Medicare, una serie de conciertos de música en vivo que se presenta de viernes a lunes por la noche. Otros espectáculos en vivo incluyen JAMMin’ Chefs, Mariachi Cobre y las Voces de la Libertad en el Teatro America Gardens.

El parque temático ofrecerá este año su búsqueda del tesoro Remy’s Ratatouille Hide & Squeak.

Las familias que adquieran un mapa en los puntos de venta del festival podrán buscar a Remy, el famoso chef, que estará repartido por todo el parque durante el festival. Los que encuentren todas las estatuillas escondidas y devuelvan el mapa recibirán una sorpresa.

Los visitantes también pueden participar en el montaje de Fromage de Emile. Todo aquel que compre cinco platos de queso que aparezcan en el pasaporte del festival recibirá un premio especial exclusivo del festival.