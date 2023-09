Distrito escolar de Miami-Dade no reconocerá el mes de la historia LGTBQ+

Luego de una extenso debate, los miembros de la Junta Escolar del condado de Miami-Dade, resolvieron no reconocer octubre como el mes de la historia LGTBQ. La decisión fue definitiva, con 5 votos en contra de la propuesta sobre 3 a favor, para de esta manera descartar la iniciativa de una representante del distrito 3.

La iniciativa H-11 estuvo impulsada por Lucía Báez Geller, quien forma parte del distrito escolar de la ciudad. A su juicio, el objetivo de reconocer la historia de esta comunidad, era importante para la aceptación de los distintos grupos sociales en las escuelas.

Ante esto, más de 100 representantes se inscribieron en la sección de comentarios públicos para dar sus opiniones al respecto. El debate celebrado el miércoles 6 de septiembre se extendió ante la cantidad de comentarios contrarios y de apoyo.

Llegada la madrugada del jueves, finalmente la junta escolar tomó una decisión con base en los diferentes argumentos de los asistentes.

“Esto es solo una celebración”

Báez Geller mencionó que esto solo es una celebración en honor a los que integran la comunidad LGTBQ.

“Como lo hacemos en muchas de las comunidades que representamos, solo es una tradición para demostrar que aceptamos a las personas de cualquier cultura y especialmente en nuestro sistema escolar” apuntó la representante.

Algunos representantes descartaron que sea un “simple festejo” ya que aseguraron que no es más que un método para “adoctrinar” a los niños.

“Ellos van a la escuela a aprender matemáticas, español, ciencia. Este tipo de actos no le corresponde a una institución educativa”, dijo una representante para Telemundo.

Miami-Dade también rechazó la propuesta sobre LGTBQ en 2022

La representante del distrito 3 de la Junta Escolar, ya había hecho una oferta similar en 2022. En ese entonces, las autoridades aprobaron su discusión, pero quedó sin efecto ya que recibió 8 votos en contra.

Los miembros dijeron en ese entonces, que este tipo de celebraciones entra en conflicto con la Ley de Derechos de los Padres en la educación. Esta normativa fue promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis a finales de marzo y prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual e identidad de género desde preescolar hasta el grado 12.

Báez Geller apuntó que la propuesta de este año fue diferente, ya que cambió el contenido para que no violara la ley. No obstante, algunos padres dijeron que los temas sobre sexualidad e identidad, les compete a los representes y no a la escuela.

“Son temas muy íntimos y únicamente se deben discutir en el hogar” sentenció Anthony Verdugo, quien forma parte de la Coalición Familiar.