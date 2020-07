La policía de Seattle enfrentó el sábado disturbios después de grandes manifestaciones escenificadas en los alrededores del Capitolio y utilizó aerosol irritante y granadas aturdidoras para despejar una zona cercana a donde semanas atrás una multitud había instalado la “zona de protesta ocupada” que abarcó varias manzanas.

Vía Twitter, la policía dijo que había efectuado más de dos docenas de arrestos por agresión a agentes, obstrucción y desobediencia para dispersarse. También señaló que estaba “investigando el posible daño con un explosivo” a una pared de la Comisaría Este de la policía, reportó Local10.

La policía dijo que piedras, botellas, fuegos artificiales y morteros fueron lanzados contra los agentes que intentaron despejar la zona durante varias horas. Un agente fue hospitalizado con una pierna herida debido a una explosión.

Antes, manifestantes en Seattle penetraron una barrera donde se construía un centro de detención juveni y algunas personas incendiaron un remolque pequeño en el lugar, según la policía.

Miles de inconformes se habían reunido pacíficamente al principio cerca del centro de la ciudad en una muestra de solidaridad con los manifestantes en Portland, Oregon, donde las tensiones con las fuerzas federales se han exacerbado durante las protestas derivadas del homicidio de George Floyd en Minneapolis.

Inicialmente no había señales de la fuerza policial cerca de la marcha en Seattle. Después, la policía de Seattle dijo vía Twitter que una docena de personas allanó el sitio donde se construye una instalación de detención juvenil en el condado King. La policía también señaló que los inconformes rompieron las ventanas de un recinto judicial en el mismo condado.

It’s not a peaceful protest in Seattle. The crowd are the aggressors. They set fire to a Starbucks right before this. pic.twitter.com/JVIiCxCPut

— (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) July 25, 2020