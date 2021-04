Con el objetivo de impulsar el aparato económico, la empresa Dollar General buscará generar más de 20.000 empleos en los últimos meses.

La empresa indicó que abrirá una feria de empleo, para empezar con la captación de personas, que pueden ser útil en las diferentes áreas.

Un portavoz de Dollar General le dijo a CBS MoneyWatch que la compañía no está revelando los salarios iniciales para estos puestos. Aunque se conoció que la empresa ofrece un salario inicial de $9,10 la hora.

La directora de personal de Dollar General, Kathy Reardon, dijo en el comunicado que la compañía está creciendo rápidamente, en medio de una crisis que se ha originado por la pandemia.

“Nos enorgullece brindar a las personas oportunidades para comenzar o avanzar en sus carreras”.

Reardon indicó que la feria de contratación virtual será del 19 al 23 de abril y las ferias de empleo en persona se realizarán en tiendas selectas, aunque la compañía no reveló qué ubicaciones exactas.

