En medios de las protestas, que se generaron en Brooklyn Center, Minnesota, la tienda por departamento Dollar Tree sufrió saqueo.

El departamento de policía en Brooklyn Center, una comunidad al noroeste de Minneapolis donde ocurrió el incidente, fue el foco de las protestas de Black Lives Matter (BLM), que originó el saqueo del establecimiento.

How exactly does breaking into a Dollar Tree constitute “violence”? Dollar Tree is a multi-billion dollar corporation that has a pattern setting up shop in poorer communities & damaging the economy by employing fewer ppl & displacing small businesses & full service groceries… — Bree Newsome Bass (@BreeNewsome) April 13, 2021

Justifican el saqueo a la tienda

Los antisociales aparecieron en masa para explicar por qué ocasionaron el saqueo a la propiedad estaba bien cuando se hacía por la causa correcta.

Dollar Tree, un minorista de descuento. La cadena vende alimentos y artículos para el hogar lo más barato posible, y actúa como un proveedor importante para las comunidades más pobres.

Because officers were occupied with guarding the Brooklyn Center police building, stores nearby, like this Dollar Tree, was ransacked by looters. pic.twitter.com/dMPZ463O6Y — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) April 13, 2021

Pero los manifestantes indicaron que la tienda es una corporación rica que explota a los negros, sugirieron, por lo que no es posible valorar una tienda más que la vida

En las imágenes difundidas en las redes sociales se vio el severo daño que se le hizo a la propiedad, y las pérdidas que ocasionaron.

Esta manifestación se origina en medio del juicio que se le sigue a de Derek Chauvin, un ex oficial de policía acusado de asesinar al hombre negro George Floyd el año pasado, está en curso en Minneapolis.

Redoblan la seguridad

Debido al incidente, la empresa empezó a redoblar la seguridad en sus demás sedes, a lo largo de Estados Unidos, para que no sufran daños.

Sobre todo en estados como Florida, donde predomina las minorías de color y latinos.

Los expertos indicaron, que si Chauvin sale en libertad, las protestas nuevamente arderán.