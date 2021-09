Con el objetivo de bajar los costos económicos y de contribuir con el medioambiente, la empresa Xocean ofrece una alternativa, con barcos no tripulados, para hacer trabajos en los océanos.

Los USV como son conocidas estas embarcaciones, son del tamaño de un carro pequeño y tienen la mitad del peso de un barco normal.

“Tenemos una huella medioambiental minúscula… y creemos que podemos entregar los datos a un costo menor”, explicó James Ives, fundador y director general de Xocean.

La empresa irlandesa indicó que estos barcos emiten 1000 veces menos carbonos, que los buques que normalmente se utilizan para este tipo de trabajos.

Ivers indicó que los barcos funcionan con una batería cargada por paneles solares en cubierta y un pequeño generador diésel.

“Los datos son la base de cualquier actividad en el océano”, expresó Ives, y añadió que Xocean ha experimentado un gran auge en la demanda de estos barcos.

Los expertos indicaron que esperan que la economía relacionada con los océanos tenga un valor de más de 3 billones de dólares en 2030, según un informe de 2016 de la OCDE, con un fuerte crecimiento.

XOCEAN is helping to slash the carbon cost of ocean surveying with its uncrewed surface vessels. https://t.co/Fm5eQHlNHY

— Strawberry NG News (@StrawberryNG) September 7, 2021