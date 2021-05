La carrera benéfica del Fideicomiso de Asistencia para Oficiales de Policía, que se realizó este domingo terminó en tragedia.

Un policía de la Patrulla de Carreteras de Florida fue atropellado por un motociclista, que aparentemente cubría el evento.

La carrera se llevó a cabo cerca de Southwest 112th Avenue en Southwest Miami-Dade.

FHP trooper hospitalized after motorcycle crash on Florida Turnpike in Southwest Miami-Dadehttps://t.co/tcbdDPoszc

— WSVN 7 News (@wsvn) May 16, 2021