Con el objetivo de evitar una catástrofe mayor por el paso del huracán Ida, el Miami Fire Rescue ya se desplegó por toda la ciudad.

Son más de 80 hombres que estarán atento al paso del fenómeno natural, que se espera toque tierra este sábado a fuerte velocidad, que lo lleva a la categoría 4.

El equipo del Miami Fire Rescue estará constituido por médicos e ingenieros estructurales, que estarán preparados para ser autosuficientes y viajan con rápidos botes de rescate acuáticos, vehículos todo terreno, generadores, combustible, equipo médico, alimentos y otros suministros a las áreas afectadas.

El último informe del Centro de Huracanes de Estados Unidos, indicó que Ida generará entre 7 a 11 pies de agua por encima de la marea, en toda la costa de Miami.

Esto afectará principalmente a la zona de los Cayos del Bajo Florida, donde se estima que esté la mayor parte del personal de rescate.

“En este estamos prediciendo mucho viento, por lo que muchos escombros, árboles caídos, mucha agua y potencial para agua rápida”, dijo Scott Dean, líder del grupo de trabajo.

El Grupo de trabajo también se desplegará, en la zona de Doral donde se espera que también impacte el fenómeno.

Right now: Miami-Dade Fire Rescue task force heading to assist in northern Gulf coast #IDA pic.twitter.com/4ZxgjTd8d1

— Joel Franco (@OfficialJoelF) August 28, 2021