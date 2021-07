Se espera que la manifestación más grande en apoyo de las protestas en curso en Cuba se lleve a cabo afuera de la icónica Freedom Tower en el centro de Miami durante el fin de semana.

Una protesta más pequeña y pacífica compuesta por unas tres docenas de personas comenzó alrededor de las 7 pm frente a Freedom Tower el viernes.

“Las ciudades se unen porque esta es una crisis que afecta íntimamente a nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez. “Tanta gente de nuestra ciudad nació en Cuba o es de Cuba o tiene familia en Cuba”.

Very grateful to have Senator Mel Martinez join #CafecitoTalk to discuss the current protests happening in Cuba and options the US can take to help the Cuban people restore democracy. pic.twitter.com/pgeBcoO1K8

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 16, 2021