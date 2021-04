Agentes del FBI entrevistaron el año pasado al hombre armado que mató a tiros a ocho personas en una instalación de FedEx en Indianápolis, dijo la oficina el viernes, mientras los investigadores registraban la casa del ex empleado de FedEx de 19 años.

Los forenses comenzaron el lento proceso de identificación de las víctimas, ya que los miembros de la familia pasaban horas agonizando por la noticia de sus seres queridos, reportó Politico.

El tirador fue identificado como Brandon Scott Hole de Indianápolis, dijo el subjefe de policía Craig McCartt en una conferencia de prensa. Los investigadores registraron una casa en Indianápolis asociada con Hole y confiscaron pruebas, incluidas computadoras de escritorio y otros medios electrónicos, dijo McCartt.

Paul Keenan, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Indianápolis, dijo el viernes que los agentes interrogaron a Hole el año pasado después de que su madre llamara a la policía para decir que su hijo podría suicidarse por la policía. Dijo que llamaron al FBI después de que se encontraron artículos en la habitación de Hole, pero no dio más detalles sobre lo que eran. Dijo que los agentes no encontraron evidencia de un crimen y que no identificaron a Hole como partidario de una ideología de motivación racial.

McCartt dijo que Hole era un ex empleado de la compañía y trabajó por última vez para FedEx en 2020. McCartt dijo que no sabía por qué Hole dejó el trabajo o si tenía vínculos con los trabajadores de la instalación. Dijo que la policía aún no ha descubierto el motivo del tiroteo del jueves, pero agregó que los agentes de la ley le confiscaron un arma el año pasado. McCartt también dijo que las autoridades aún están identificando a las víctimas y que no todas las familias de las víctimas han sido notificadas.

Hole comenzó a disparar al azar a personas en el estacionamiento y luego entró al edificio y continuó disparando el jueves por la noche, dijo McCartt. Dijo que el tirador aparentemente se suicidó poco antes de que la policía ingresara al edificio.

“No hubo confrontación con nadie que estaba allí”, dijo. “No hubo disturbios, no hubo discusión. Simplemente pareció empezar a disparar al azar«.

McCartt dijo que cuatro personas murieron afuera del edificio y otras cuatro adentro. Varias personas también resultaron heridas, incluidas cinco que fueron trasladadas al hospital. McCartt dijo que los asesinatos ocurrieron en cuestión de minutos.

Los funcionarios de la oficina del forense comenzaron el proceso de identificación de las víctimas el viernes por la tarde, un proceso que dijeron que tomaría varias horas.