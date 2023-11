FDA alerta sobre opioide disfrazado de bebida energética que venden en gasolineras

Es muy peligroso. Se confunde fácilmente con una bebida energética. Lo venden en línea, pero también en gasolineras y tiendas de conveniencia, como un suplemento nutricional inofensivo, pero su expendio es ilegal en los Estados Unidos.

Se trata de Neptune’s Fix, un producto tan nocivo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para prevenir a los consumidores a que eviten su consumo.

También conocida como “Heroína de Gasolinera”, este compuesto contiene tianeptina. Se trata de un fármaco antidepresivo y una alternativa opioide calificada como “peor que la heroína” y cuyo uso en Estados Unidos se considera un delito.

En su etiqueta, Neptune ‘s Fix promete mejorar la función cerebral y aliviar la ansiedad, la depresión, el dolor y el trastorno por consumo de opioides. Sin embargo, lo que produce es pérdida de la conciencia, convulsiones y hasta la muerte.

Recientemente, la FDA emitió la advertencia de que la tianeptina provoca “un subidón intenso como un opioide”. Además, ofrecen evidencia de que puede contener otros ingredientes dañinos que aún no se han detectado.

Hasta ahora, se ha registrado la venta de Neptune’s Fix en al menos 10 estados del país. En ocho, ya la prohibieron y en Nueva Jersey han recibido 23 llamadas sobre reacciones graves a la tianeptina desde junio de este año.

FDA is warning consumers not to purchase or use Neptune’s Fix or any tianeptine product due to serious risks: https://t.co/SXWokf3mwh pic.twitter.com/fg8Dv1Rs0v

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) November 21, 2023