Tras las consecuencias de la tormenta tropical ETA miles de residentes del sur de la Florida se quedaron sin electricidad los días domingo y lunes.

A las 03:00 p.m. del lunes, se reportaron cerca de 39.000 cortes de energía en el estado, incluyendo los condados de Miami-Dade y Broward, según Florida Power & Light.

Debido a la Tormenta Tropical Eta, la empresa FPL dijo que no pueden proporcionar tiempos específicos estimados de restauración para algunas áreas.

“Nuestra fuerza laboral de restauración de 12.000 personas trabajó toda la noche entre las bandas de clima severo para restaurar el servicio y no dejará de trabajar hasta que se restaure hasta el último cliente”, dijo Eric Silagy, presidente y CEO de FPL.

La compañía dijo que la energía había sido restaurada a unos 300.000 clientes, con una fuerza de trabajo de restauración de unos 12.000 que trabajan las 24 horas para restaurar la energía.

Our crews were out restoring power today & will work continuously, as long as winds are below 35 MPH & conditions are safe. Please remain indoors as conditions worsen from #Eta, but if you must go outside, keep safety top of mind & stay away from downed lines & flood waters. pic.twitter.com/vUTZzicY1m

— Florida Power & Light (@insideFPL) November 9, 2020