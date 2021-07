El alcalde de Miami Francis Suárez ha estado muy activo estos días apoyando a las comunidades cubanas en su búsqueda por la libertad de ese país.

Este viernes llamó la atención que cambió su foto de perfil que anteriormente era haciéndole un guiño a las criptomonedas, y ahora es señalando la L de la libertad.

Libertad.

The Cuban people are asking for freedom and as long as they are on the streets, Miami will keep supporting them. The end of the oppressive Cuban dictatorship is now #SOSCUBA pic.twitter.com/DDdnwOYioC

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 15, 2021