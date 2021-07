Un ingrediente clave sigue faltando en el próximo gran centro tecnológico de Miami: la abundancia de ingenieros de software.

Un grupo liderado por innovadores del sur de Florida espera poder poner las semillas para cambiar esta situación.

Están organizando la Miami Hack Week, que comienza el 1 de agosto. El objetivo es ambicioso: convencer a 5.000 ingenieros para que se trasladen a Miami.

Let’s keep the trend of the tech migration to Miami going!!!! https://t.co/ckN2TjWa9y

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 24, 2021