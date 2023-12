Frost Science, el museo de Miami con adaptaciones para personas con autismo

Si estás buscando un lugar donde puedas sumergirte en el fascinante mundo del conocimiento y la exploración, el Phillip and Patricia Frost Museum of Science es el lugar ideal. Ubicado en el corazón de Miami, este espacio despierta la curiosidad de sus visitantes a través de exposiciones interactivas y experiencias únicas.

Conocido simplemente como el Frost Science, cuenta con imponentes instalaciones que abarcan 23 mil metros cuadrados. Desde que entras a sus espacios puedes disfrutar de un viaje fascinante por los Everglades. También explorar la inmensidad y los misterios del espacio, o desentrañar las curiosidades del cuerpo humano con sus detalladas exhibiciones.

Desde conceptos simples como la fuerza de la gravedad hasta la vanguardia de las nuevas tecnologías, el museo ofrece un abanico de conocimientos.

Un inmenso acuario con dos millones de litros de agua salada exhibe diversas especies marinas, pero sin duda, la joya de la corona es su planetario, uno de los más modernos del país.

Además de ser un destino fascinante para toda la familia, el Museo de la Ciencia de Miami se destaca por su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. En ese sentido, acaba de recibir un destacado reconocimiento por parte del Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas (CARD) de las universidades de Miami y Nova Southeastern.

El museo fue nombrado como una instalación “Autism Friendly”, gracias a su esfuerzo por hacer de la exploración un poder accesible para todos.

¿Por qué el museo merece este reconocimiento?

El objetivo del programa de CARD, es destacar a las empresas e instituciones que crean lugares y espacios acogedores para personas dentro del espectro autista y sus familiares. Así como las adecuaciones que hacen para quienes tengan alguna discapacidad relacionada a la condición.

“Creemos que la ciencia debe ser accesible para todos. Por eso nos dedicamos a fomentar una cultura de inclusión y accesibilidad. Nuestra designación como ‘Autism Friendly Partner’ por CARD refleja nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer un recurso donde todas las personas, incluidas las neuro divergentes, y sus familias puedan abrazar de todo corazón las maravillas de la ciencia”, dijo el Dr. Doug Roberts, Presidente y CEO de Frost Science.

Por su parte, el director ejecutivo del centro para el autismo, Dr. Michael Alessandri, resaltó el trabajo que hacen en el sur de Florida. Aseguró sentirse orgulloso de las colaboraciones estratégicas que han logrado para mejorar el acceso que tiene esta comunidad para el disfrute de distintas actividades.

Como parte de este compromiso, Frost Science incluyó nuevas propuestas destinadas a mejorar la accesibilidad de las personas autistas y sus familias.

Horario ‘Just for Me’

Es un programa mensual se dedica a acoger personas y familias con capacidades y necesidades diferentes, para que descubran todo lo que ofrece el Frost Science. Podrán explorar en un entorno tranquilo, cómodo y adaptado.

Durante las horas que esté activo el programa, podrás disfrutar de ajustes de sonido e iluminación en las exposiciones, así como de actividades táctiles e interactivas especiales. Todas ellas diseñadas para que puedan asimilar los conceptos científicos con la ayuda de los educadores del museo.

Como parte de esta iniciativa, el Frost Science trabajó con CARD para mejorar su vídeo de accesibilidad. El material está disponible en línea, pero además, dentro de las instalaciones cuentan con un libro de narrativa social “Just for Me”.

Incorporación de herramientas sensoriales

Como todo se trata de una mejor experiencia, en la entrada del museo hay kits de herramientas sensoriales equipados con auriculares que reducen el ruido. También tienen una manta con peso, juguetes sensoriales y el libro de narrativa social disponible para niños y adultos.

El equipo del museo ha recibido formación especializada de los expertos de CARD para comprender mejor las necesidades específicas de los visitantes con autismo y discapacidades afines.

Esta formación les ha dotado de los conocimientos y habilidades necesarios para proporcionar apoyo y asistencia de forma eficaz.

Visita y explora el museo de ciencias

Frost Science está ubicado en el parque Maurice A. Ferré de Downtown Miami y abre a diario. Gracias al apoyo de la Fundación Albert y Jane Nahmad, ofrece un número limitado de entradas gratuitas los días del programa Just for Me. Visítalo en 1101 Biscayne Blvd, Miami.

Si te interesa aprovechar de estas adecuaciones, puedes ingresar a la página oficial del museo en la sección de accesibilidad.

Si estás de visita en Miami y buscas una experiencia educativa y entretenida, este museo es el lugar ideal, especialmente para los más pequeños que sueñan con descubrir el mundo que los rodea, sin limitaciones.