Los estudiantes de inglés como un idioma adicional son un grupo diverso de más de 10 millones de estudiantes con cientos de diferentes antecedentes lingüísticos. Las investigaciones hechas hasta hoy en día no muestran datos que revelen cómo los maestros usan la tecnología digital para apoyar a estos estudiantes.

Por Gemma Carrillo

Los maestros que trabajan con estudiantes de inglés son más propensos a utilizar recursos digitales generales en lugar de herramientas diseñadas específicamente para estudiantes de inglés, según indica un informe publicado recientemente por el Departamento de Educación de EE. UU. El 85 por ciento de los maestros informaron que usaban recursos de aprendizaje digitales, como aplicaciones, programas, software o sitios web, para apoyar las metas de aprendizaje, según Technology Use With English Learners, una hoja informativa de la oficina de adquisición del idioma inglés del Departamento de Educación.

El informe del Departamento de Educación de los Estados Unidos recopiló datos sobre el uso de recursos de aprendizaje digital con estudiantes de inglés durante el año escolar 2016-17. Los educadores sugirieron que los recursos de aprendizaje digital podrían mejorar, al involucrar a los estudiantes en el contenido académico mientras se desarrollan habilidades de lenguaje y alfabetización.

Aproximadamente 2/3 de los maestros informaron usar referencias y recursos digitales, tutoriales de idiomas o herramientas de práctica y tutoriales académicos o herramientas de práctica semanal o diaria para instruir a sus estudiantes de inglés. Algunos maestros informaron haber asignado a los estudiantes de inglés para usar recursos de aprendizaje digital fuera de la clase, en parte debido a preocupaciones sobre la falta de acceso de los estudiantes a la tecnología en el hogar. The English Center trabaja como muchos de estos estudiantes que tienen ciertas limitaciones en su acceso a la tecnología. No obstante, esas limitaciones no impiden que la enseñanza continúe. Durante estos tiempos de muchos retos para nuestros estudiantes y profesores, The English Center ha dicho presente coordinando con los estudiantes y maestros para asegurar que tengan las ultimas informaciones y puedan obtener la mejor enseñanza posible.

