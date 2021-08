El año pasado, Gloria Estefan grabó un nuevo giro en uno de sus sencillos más queridos para recordarle a la gente que debe usar sus máscaras durante la pandemia de coronavirus. Esta semana, publicó un video de una versión actualizada de la canción, con un poco de ayuda de algunas caras conocidas.

El video, una colaboración con la ciudad de Miami Beach, cambia la letra de su popular canción de 1989 “Get on Your Feet” para transmitir un mensaje importante sobre cómo mantenerse a salvo. La canción modificada se llama “Ponte tu máscara”.

Más específicamente, el nuevo clip anima a los residentes del sur de Florida a usar mascarillas en el interior y vacunarse.

Entre los que aconsejan a los espectadores que se enmascaren se encuentran DJ Khaled y el jefe de policía de Miami Beach, Richard Clements.

El video también incluye mensajes de los socorristas locales e incluso del alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. “Por favor, use la máscara y vacúnese”, dijo Gelber.

As our community is once again gripped by a rapid rise in COVID-19 cases, we strongly encourage everyone, vaccinated or not, to mask up.

We require masks to be worn in all indoor city facilities.

For more information, please visit: https://t.co/rHrgcaRZ4V pic.twitter.com/isPRtIbitY

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) August 5, 2021