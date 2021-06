Las cifras de fallecidos siguen ascendiendo, el personal de labores de rescate sigue trabajando al máximo para buscar personas dentro de los escombros y el gobernador Ron DeSantis se sensibilizó ante tal situación y llamó a mantener la esperanza.

“Nunca perdamos la esperanza”, dijo el gobernador en una entrevista transmitida este miércoles.

“Tenemos a todos nuestros grupos de trabajo de toda Florida, movilizados por primera vez en la historia de Florida, fuera del contexto de un huracán. Incluso como gente internacional como de Israel y ellos han estado en la pila. Han estado ayudando y la efusión ha sido increíble ”, dijo DeSantis. Reseñó NewsBreak.

DeSantis agregó: “Nunca debemos simplemente perder la esperanza e identificaremos a las personas de una forma u otra. Obviamente fue un colapso catastrófico, pero hay muchísima gente que está luchando por ellos y está trabajando duro ”.

This is the first time in Florida’s history that all eight Urban Search and Rescue teams have been deployed, outside of hurricane response efforts. These brave men and women have worked a combined total of over 22,000 hours to continue the search and rescue mission. pic.twitter.com/46ZruVJhxh

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 29, 2021