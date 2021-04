Este viernes el gobernador Ron DeSantis anunció un histórico pacto entre el Estado de Florida y la Tribu Seminole de Florida. El acuerdo generará para el estado un mínimo de $ 2.5 mil millones en nuevos ingresos durante los próximos cinco años y un estimado de $ 6 mil millones hasta 2030.

“Este pacto histórico amplía las oportunidades económicas, el turismo y la recreación, y refuerza el éxito fiscal de nuestro estado de una sola vez en beneficio de todos los floridanos y seminolas por igual”, dijo el gobernador DeSantis. “Nuestro acuerdo establece el marco para generar miles de millones en nuevos ingresos y oleadas incalculables de impacto económico positivo. Me gustaría agradecer al presidente de la Tribu Seminole de Florida, Marcellus Osceola Jr., al presidente del Senado, Wilton Simpson, y al presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, por su compromiso colectivo para modernizar la industria del juego en el estado de Florida y establecer el listón para el resto de la nación “, dijo el Gobernador durante la reunión

La tribu indicó durante el conclave con el gobernador DeSantis que están comprometido con el estado de Florida y con todos los organismo que lo componen.

“La Tribu Seminole de Florida está comprometida con un pacto de beneficio mutuo con el Estado de Florida y espera su aprobación por parte de la Legislatura de Florida, el Consejo Tribal Seminole y el Departamento del Interior de los Estados Unidos”, dijo Marcellus Osceola Jr., Presidente de la Tribu Seminole de Florida.

“La Tribu quiere expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobernador DeSantis, al presidente del Senado Simpson, al presidente de la Cámara de Representantes Sprowls y a muchos otros que han trabajado arduamente para negociar un acuerdo histórico que cimente nuestra asociación con el estado en las próximas décadas”.

“El histórico nuevo pacto de juegos de treinta años que el Gobernador DeSantis y la Tribu Seminole de Florida ejecutaron hoy restaura la relación del Estado con la Tribu, preserva y ofrece nuevas oportunidades para la industria de juegos mutuos heredada de Florida y proporciona nuevos ingresos sustanciales para el Estado de Florida, ”Dijo el presidente del Senado, Wilton Simpson. “Agradezco al gobernador DeSantis por su liderazgo en la finalización de este pacto y espero con interés nuestra próxima sesión especial para abordar la legislación relacionada con la implementación de este acuerdo monumental y ratificar el pacto”.

“Durante años, ha habido mucha ambigüedad en torno al pacto con la Tribu Seminole de Florida”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls.

“Hoy, agradecemos al gobernador Ron DeSantis por concluir esto y por darnos la oportunidad de abordar este tema clave para nuestro estado. Gracias también por el trabajo del presidente Marcellus Osceola Jr. y las contribuciones del presidente del Senado Simpson. Esperamos revisar el pacto en una próxima Sesión Especial ”.

