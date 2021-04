La fundación de la activista sueca Greta Thunberg donará 100.000 euros al sistema Covax para luchar contra la desigualdad de vacunación contra la Covid-19. “Los más vulnerables tienen que ser prioridad”, ha defendido la activista.

Así lo ha anunciado este lunes 19 de abril en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha agradecido a Greta Thunberg la donación para que “los más necesitados puedan ser vacunados”, reportó Huffington Post.

Durante su intervención, la activista ha defendido que los más vulnerables “tienen que ser prioritarios” en la vacunación, por lo que ha criticado que “no es ético que un país con altos ingresos vacune ha gente sana y jóvenes, a expensas de personas más vulnerables o sanitarios en países con menos ingresos”.

About 1 in 4 people in high-income countries have received a COVID-19 vaccine, compared with just 1 in more than 500 in low-income countries.

My foundation will donate €100000 to support COVAX to ensure a more equitable global COVID-19 vaccine distribution. #VaccineEquity pic.twitter.com/JKxZC4s8F7

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 19, 2021